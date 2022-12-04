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3 декабря, 22:45

В Ирландии жёстко ответили на призыв фон дер Ляйен вооружать Украину

Ирландский политик Макнамара раскритиковал фон дер Ляйен за призыв вооружать Украину

ЕС необходимо сменить воинственную риторику по отношению к России и приложить усилия для прекращения украинского кризиса. Об этом ирландский политик Майкл Макнамара заявил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, выступая на заседании парламента в Дублине. Так он ответил на призыв председателя ЕК отправлять оружие Украине.

"Легко раздувать пламя войны. Легко распространять ура-патриотизм. Но конфликты очень редко заканчиваются безоговорочной капитуляцией. Вместо этого их прекращают люди, которые ведут болезненные и кропотливые переговоры с силами, с которыми они глубоко не согласны", — подчеркнул Макнамара.

Он также напомнил, что цель создания Евросоюза в своё время заключалась в поддержании мира, в связи с чем он призвал фон дер Ляйен придерживаться именно этого курса.

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Ранее в Великобритании пользователи соцсетей и политики раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен из-за сравнения Ирландии и Украины, которое она допустила в ходе совместного заседания ирландского парламента по случаю 50-й годовщины членства республики в ЕС.

Обложка ©

ТАСС / KENZO TRIBOUILLARD / POOL

Анатолий Симоненко

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