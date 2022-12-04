Макрон заявил, что перед звонком Путину поговорит с Зеленским

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что намерен переговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским перед звонком российскому лидеру Владимиру Путину. До этого у него состоится разговор с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

"С главой МАГАТЭ я планирую переговорить в воскресенье. На этой основе я рассчитываю провести дискуссию в ближайшее время с президентом Путиным по вопросу гражданской атомной энергетики. Как обычно, прежде я поговорю с Зеленским", — сказал Макрон в интервью газете Le Parisien по итогам государственного визита в США.

На вопрос издания, должен ли Зеленский уступить часть территории, чтобы прийти к миру, Макрон ответил, что этот вопрос должен решаться только между Украиной и Россией. Он отметил, что "только украинцы в рамках этой дискуссии, которой пока нет, будут решать вопрос, связанный с их территорией". По его словам, "есть десятки тысяч разных формул: более децентрализованные регионы, как предусмотрено Минскими соглашениями, с признанием равного официального статуса за русским языком, территории под международной защитой, формулы самоопределения".

"Но я не хочу заниматься политической фантастикой. Это должны решать сами украинцы", — подчеркнул президент Франции.

Также Макрон отметил, что "ждал возможности провести углублённое обсуждение вопросов с президентом США Джо Байденом, чтобы иметь коллективный мандат".