Православные верующие празднуют Введение во храм Богородицы

Сегодня православные верующие отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы — один из двенадцати главных церковных праздников. Торжественное богослужение в Кремле по этому поводу возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"В праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы и 105-ю годовщину со дня интронизации святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, Святейший Патриарх Кирилл совершит божественную литургию в патриаршем Успенском соборе Московского Кремля", — подтвердили в Московской патриархии.

По преданию, родители Богородицы дали обет посвятить своего ребёнка служению Богу. Когда ребёнку исполнилось три года, его торжественно привели в Иерусалимский храм. Там он самостоятельно поднялся ко входу по высокой лестнице из пятнадцати ступеней. После этого священнослужитель отвёл его в святая святых — место в храме, которое нельзя посещать прихожанам и которое лишь раз в год открыто для самого первосвященника. Мария жила в храме до совершеннолетия.

В столицу на празднование прибыла делегация духовенства и мирян Якутской епархии, которую возглавляет архиепископ Якутский и Ленский Роман. В 2022 году отмечается 390-летие вхождения Якутии в состав РФ, а также столетие образования Якутской АССР, в связи с чем в Москве и Санкт-Петербурге 2–18 декабря проводятся Дни Республики Саха.