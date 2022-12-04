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3 декабря, 21:54

"Ты лишь груз": Опубликован трейлер сериала по игре "Одни из нас"

HBO Max опубликовал трейлер сериала – экранизации видеоигры "Одни из нас"

<p>Кадр из трейлера телесериала "Одни из нас". Обложка @ YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=uLtkt8BonwM" target="_blank" rel="noopener noreferrer">HBO Max</a></p>

Кадр из трейлера телесериала "Одни из нас". Обложка @ YouTube / HBO Max

Американский стриминговый сервис HBO Max опубликовал трейлер телесериала по одноимённой компьютерной игре The Last of Us ("Одни из нас"). Джоэла в нём сыграл Педро Паскаль, а 14-летнюю Элли — Белла Рамзи. Ролик представлен на ютуб-канале сервиса.

По сюжету в мире, где цивилизация почти полностью была уничтожена смертельным вирусом, оставшийся в живых Джоэл Миллер берётся за задание перевезти через всю страну девушку-подростка Элли. Ценность её в том, что организм девочки способен сопротивляться вирусу и может помочь учёным создать антивирус.

В ролике есть эпизод, где Миллер честно говорит Элли, что она для него лишь груз. Так он отвечает на вопрос, считает ли он её членом своей семьи.

На HBO и HBO Max сериал можно будет посмотреть уже с 15 января 2023 года. В первый сезон войдут девять эпизодов.

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Анатолий Симоненко

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