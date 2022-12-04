"Ты лишь груз": Опубликован трейлер сериала по игре "Одни из нас"

Американский стриминговый сервис HBO Max опубликовал трейлер телесериала по одноимённой компьютерной игре The Last of Us ("Одни из нас"). Джоэла в нём сыграл Педро Паскаль, а 14-летнюю Элли — Белла Рамзи. Ролик представлен на ютуб-канале сервиса.

По сюжету в мире, где цивилизация почти полностью была уничтожена смертельным вирусом, оставшийся в живых Джоэл Миллер берётся за задание перевезти через всю страну девушку-подростка Элли. Ценность её в том, что организм девочки способен сопротивляться вирусу и может помочь учёным создать антивирус.

В ролике есть эпизод, где Миллер честно говорит Элли, что она для него лишь груз. Так он отвечает на вопрос, считает ли он её членом своей семьи.

На HBO и HBO Max сериал можно будет посмотреть уже с 15 января 2023 года. В первый сезон войдут девять эпизодов.