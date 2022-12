"Ты лишь груз": Опубликован трейлер сериала по игре "Одни из нас"

Американский стриминговый сервис HBO Max опубликовал трейлер телесериала по одноимённой компьютерной игре The Last of Us ("Одни из нас"). Джоэла в нём сыграл Педро Паскаль, а 14-летнюю Элли — Белла Рамзи. Ролик представлен на ютуб-канале сервиса.