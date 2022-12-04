СБУ опубликовала чёрный список священников УПЦ

Служба безопасности Украины опубликовала список представителей Украинской православной церкви, которые оказались под санкциями Совета национальной безопасности и обороны страны. Перечень из 10 имён представлен в телеграм-канале СНБО.

В чёрный список представителей УПЦ входят: клирик УПЦ Вадим Новинский;

митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел;

наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (Пётр Лебедь);

митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (Ростислав Швец);

митрополит Феодосийский и Керченский Платон (Владимир Удовенко);

епископ Коктебельский Агафон (Вячеслав Опанасенко);

епископ Джанкойский и Раздольский Алексей (Александр Овсянников);

епископ Бахчисарайский Каллиник (Константин Чернышёв);

архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий (Александр Таранов);

бывший митрополит Изюмский и Купянский Елисей (Олег Иванов);

бывший митрополит Роменский и Буринский Иосиф (Алексей Масленников).

По данным СБУ, большая часть этих людей находится за пределами Украины. Длительность санкций составит пять лет, они коснутся блокирования активов, ограничения торговых операций, запрета на вывод капитала за пределы страны. Также их лишают государственных наград Украины, запретят покупать землю, приватизировать государственное имущество и права интеллектуальной собственности.