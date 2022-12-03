Сын Трампа раскритиковал Зеленского за гонения против УПЦ

Сын бывшего президента США Дональд Трамп – младший призвал Вашингтон больше не отправлять деньги киевским властям из-за предполагаемого запрета Украинской православной церкви. Политик отметил, что лидер Незалежной Владимир Зеленский, несмотря на свой либеральный образ, санкционирует обыски в храмах и никак не препятствует аресту священников.

"Его правительство (Зеленского. — Прим. Лайфа) совершает набеги на УПЦ и арестовывает священников. Он весь о свободе, ребята. Давайте отправим ему ещё 100 миллиардов долларов без какой-либо ответственности", — написал наследник экс-лидера США в "Твиттере".