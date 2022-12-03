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3 декабря, 11:05

Сын Трампа раскритиковал Зеленского за гонения против УПЦ

Трамп-младший упрекнул власти США в поддержке Украины на фоне возможного запрета УПЦ

Сын бывшего президента США Дональд Трамп – младший призвал Вашингтон больше не отправлять деньги киевским властям из-за предполагаемого запрета Украинской православной церкви. Политик отметил, что лидер Незалежной Владимир Зеленский, несмотря на свой либеральный образ, санкционирует обыски в храмах и никак не препятствует аресту священников.

"Его правительство (Зеленского. — Прим. Лайфа) совершает набеги на УПЦ и арестовывает священников. Он весь о свободе, ребята. Давайте отправим ему ещё 100 миллиардов долларов без какой-либо ответственности", — написал наследник экс-лидера США в "Твиттере".

Трамп-младший, как и его отец, является членом Республиканской партии, также он занимает пост вице-президента компании The Trump Organization.

Захарова заявила о подготовке киевского режима к захвату Киево-Печерской лавры

Захарова заявила о подготовке киевского режима к захвату Киево-Печерской лавры

Ранее Лайф писал, что 22 ноября СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре, что было позже объяснено поисками "ячейки Русского мира". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данную акцию "очередным звеном в цепи военных действий против русского православия".

Обложка ©

Flickr / Gage Skidmore

Наталья Исакова

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