"Страна.ua": СБУ проводит обыски в Киево-Печерской лавре

Также было опубликована фотография, на которой видно большое количество людей в форме рядом с монастырём. Официальных комментариев пока не было.

Напомним, ранее представитель раскольнической Православной церкви Украины Михаил Омелян заявил, что в Киево-Печерской лавре якобы молятся "за Россию", и опубликовал в соцсетях видео, на котором люди поют "Звон плывёт, плывёт над Россиею, пробуждается матушка-Русь". Он возмутился такому сплочению украинцев и их пророссийским песням. После этого к делу подключилась СБУ.