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22 ноября, 06:20

"Страна.ua": СБУ проводит обыски в Киево-Печерской лавре

<p>СБУ проводит обыски в Киево-Печерской лавре. Обложка © Telegram-канал <a href="https://t.me/stranaua/76405" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Политика страны"</a></p>

СБУ проводит обыски в Киево-Печерской лавре. Обложка © Telegram-канал "Политика страны"

Служба безопасности Украины пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру, сообщает телеграм-канал "Политика страны".

Также было опубликована фотография, на которой видно большое количество людей в форме рядом с монастырём. Официальных комментариев пока не было.

Священника Киево-Печерской лавры отстранили из-за "песни о России", а СБУ завела дело

Священника Киево-Печерской лавры отстранили из-за "песни о России", а СБУ завела дело

Напомним, ранее представитель раскольнической Православной церкви Украины Михаил Омелян заявил, что в Киево-Печерской лавре якобы молятся "за Россию", и опубликовал в соцсетях видео, на котором люди поют "Звон плывёт, плывёт над Россиею, пробуждается матушка-Русь". Он возмутился такому сплочению украинцев и их пророссийским песням. После этого к делу подключилась СБУ.

Артур Лапсаков

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