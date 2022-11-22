"Страна.ua": СБУ проводит обыски в Киево-Печерской лавре
СБУ проводит обыски в Киево-Печерской лавре. Обложка © Telegram-канал "Политика страны"
Служба безопасности Украины пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру, сообщает телеграм-канал "Политика страны".
Также было опубликована фотография, на которой видно большое количество людей в форме рядом с монастырём. Официальных комментариев пока не было.
Напомним, ранее представитель раскольнической Православной церкви Украины Михаил Омелян заявил, что в Киево-Печерской лавре якобы молятся "за Россию", и опубликовал в соцсетях видео, на котором люди поют "Звон плывёт, плывёт над Россиею, пробуждается матушка-Русь". Он возмутился такому сплочению украинцев и их пророссийским песням. После этого к делу подключилась СБУ.