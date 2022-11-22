В Москве ищут водителя, наехавшего на сотрудника ГИБДД во время проверки документов

В Москве водитель наехал на сотрудника ГИБДД, когда он резко нажал на газ во время проверки документов. Как пишет телеграм-канал SHOT, автомобилиста остановили за проезд на красный сигнал светофора.

Водитель газанул с места во время проверки документов и наехал на сотрудника ГИБДД. Видео © Telegram-канал SHOT

Нарушил правила водитель автомобиля Honda Accord в Вороновском. Говорить с инспекторами из машины вышел отец находившегося за рулём парня. И пока тот общался с сотрудниками, его сын резко нажал на педаль. Один из представителей ГИБДД попытался остановить машину, однако сначала он проехал на подошве, зацепившись за дверь, а потом упал в снег. В итоге у него диагностировали ушиб и растяжение связок голеностопа.

Позднее автомобиль нашли брошенным неподалёку от места событий. По адресу проживания водителя силовики обнаружили только его отца, он был задержан. В отношении скрывшегося водителя возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".