Премьер Косова Курти по просьбе США отложил на двое суток штрафы за сербские номера
Премьер непризнанного Косова Альбин Курти отложил ещё на 48 часов введение штрафов за сербские номера. Это произошло по просьбе Посольства США, сообщил политик в "Твиттере".
"Я принимаю просьбу об отсрочке на 48 часов наложения штрафов за незаконные автомобильные номера "КМ" (и другие)", — написал Курти.
Премьер добавил, что рад работать с Соединёнными Штатами и Евросоюзом, чтобы найти решение проблемы в течение следующих двух дней.
При этом ранее сербский лидер Александр Вучич указывал, что Белград и Приштина не достигли никаких договорённостей в Брюсселе. Переговорам не поспособствовали даже находившиеся там представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и спецпредставитель ЕС по Западным Балканам Мирослав Лайчак. Полиция Косова должна была начать штрафовать людей за "неправильные" номера с 22 ноября.
Twitter / Albin Kurti