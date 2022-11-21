Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 ноября, 15:00

Вучич: Белград и Приштина не достигли никаких договорённостей в Брюсселе

Переговоры в Брюсселе между президентом Сербии Александром Вучичем и лидером непризнанного Косова Альбином Курти не принесли никаких договорённостей. Об этом Вучич сообщил журналистам.

"По непонятным мне причинам мы не смогли достичь никаких договорённостей", — сказал сербский лидер.

Переговоры проходили в присутствии представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и спецпредставителя ЕС по Западным Балканам Мирослава Лайчака.

Вучич предсказал "ад на земле" в Косове после 21 ноября

Вучич предсказал "ад на земле" в Косове после 21 ноября

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что пока он является президентом страны, власти не согласятся на членство самопровозглашённой Республики Косово в ООН. По его словам, Запад усилил давление на Белград, чтобы "отнять аргумент Косова из рук Владимира Путина и России, которые могут ссылаться на этот прецедент" в случае с ситуацией на Украине.

Обложка ©

Kremlin.ru

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров