Вучич: Белград и Приштина не достигли никаких договорённостей в Брюсселе

Переговоры в Брюсселе между президентом Сербии Александром Вучичем и лидером непризнанного Косова Альбином Курти не принесли никаких договорённостей. Об этом Вучич сообщил журналистам.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что пока он является президентом страны, власти не согласятся на членство самопровозглашённой Республики Косово в ООН. По его словам, Запад усилил давление на Белград, чтобы "отнять аргумент Косова из рук Владимира Путина и России, которые могут ссылаться на этот прецедент" в случае с ситуацией на Украине.