Вучич пообещал не дать Косову стать членом ООН, пока он президент Сербии
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, пока он является президентом страны, власти не согласятся на членство самопровозглашённой республики Косово в ООН. По его словам, Запад усилил давление на Белград, чтобы "отнять аргумент Косова из рук Владимира Путина и России, которые могут ссылаться на этот прецедент" в случае с ситуацией на Украине.
"Как бы там ни было, в данный момент нет воли, мы говорили об этом и с главой правительства, нет воли у сербского руководства, и, пока я президент, у исполнительной власти не будет воли для принятия независимости Косова и членства Косова в ООН", — заявил он в обращении к нации.
Ранее стало известно, что ещё одна страна отозвала признание независимости самопровозглашённого Косова. Как заявил президент Сербии Александр Вучич, им получена соответствующая нота.
ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK