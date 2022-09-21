Ещё одна страна раздумала признавать независимость Косово

Ещё одна страна отозвало признание независимости самопровозглашённого Косово. Об этом заявил заявил президент Сербии Александр Вучич на полях Генассамблеи ООН. По его словам, им получена соответствующая нота.

"Хочу сказать гражданам Сербии, что это ещё одна папка в нашем государственном сейфе, ещё одна нота, так что свою позицию хотя бы в этой организации укрепляем, усиливаем и будем работать и дальше над этим", — приводит РИА "Новости" слова сербского лидера.

Политик сообщил, что Белград будет "бороться и молчать" до того момента, пока Приштина не попытается вступить в новые международные структуры. Если это всё же произойдёт, в Косово "будут удивлены" числом несогласных стран, в частности членов ООН, добавил Вучич.