МИД Британии пригласил на похороны Елизаветы II принцессу Дании, а потом извинялся

Ведомство ранее отправило приглашение королеве Дании Маргрете II и её сыну, крон-принцу Фредерику. В условиях, когда на похоронах мог присутствовать лишь один представитель королевской семьи и его гость, приглашение получила и принцесса Мэри, супруга наследника престола. После того, как королевская семья Дании подтвердила участие в похоронах Маргрете II и её сына с супругой, в сообщении от 19 сентября имени принцессы Мэри уже не было.