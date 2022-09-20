МИД Британии пригласил на похороны Елизаветы II принцессу Дании, а потом извинялся
МИД Великобритании извинился перед датской принцессой Мэри за ошибочное приглашение на похороны королевы Елизаветы II. Об этом информирует Daily Mail.
Ведомство ранее отправило приглашение королеве Дании Маргрете II и её сыну, крон-принцу Фредерику. В условиях, когда на похоронах мог присутствовать лишь один представитель королевской семьи и его гость, приглашение получила и принцесса Мэри, супруга наследника престола. После того, как королевская семья Дании подтвердила участие в похоронах Маргрете II и её сына с супругой, в сообщении от 19 сентября имени принцессы Мэри уже не было.
Дипломатическое ведомство Великобритании подтвердило, что приглашение принцессе Мэри было направлено ошибочно, это произошло из-за спешки. МИД через британское посольство Дании принёс ей глубокие извинения.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым монархом Соединённого Королевства, Карлом III, стал её старший сын — принц Уэльский Чарльз. Похороны Елизаветы II прошли 19 сентября в Вестминстерском аббатстве, гроб с монаршим телом опустили в королевский склеп в часовне Святого Георгия.
ТАСС / Юрий Белинский