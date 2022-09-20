В Виндзоре в день похорон Елизаветы II побывало около ста тысяч человек
Около 100 тысяч человек посетили британский город Виндзор в день похорон Елизаветы II и процессии с её гробом. Об этом информирует местная полиция.
"Силы безопасности хотели бы поблагодарить местных жителей, предпринимателей и посетителей, включая 100-тысячную толпу, которая присутствовала в городе, за их поддержку и сотрудничество", - информирует полиция долины Темзы на на своём сайте.
Безопасность города обеспечивали две тысячи местных полицейских и 28 групп сотрудников со всей Великобритании. А на церемонии государственных похорон в Вестминстерском аббатстве присутствовали более 500 мировых лидеров и представители из примерно 200 стран и территорий.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым монархом Соединённого Королевства, Карлом III, стал её старший сын — принц Уэльский Чарльз. Похороны Елизаветы II прошли 19 сентября в Вестминстерском аббатстве, гроб с монаршим телом опустили в королевский склеп в часовне Святого Георгия.
ТАСС / АР / LEE SMITH