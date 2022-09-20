В Виндзоре в день похорон Елизаветы II побывало около ста тысяч человек

Около 100 тысяч человек посетили британский город Виндзор в день похорон Елизаветы II и процессии с её гробом. Об этом информирует местная полиция.

"Силы безопасности хотели бы поблагодарить местных жителей, предпринимателей и посетителей, включая 100-тысячную толпу, которая присутствовала в городе, за их поддержку и сотрудничество", - информирует полиция долины Темзы на на своём сайте.