Трасс оконфузила журналистов на похоронах Елизаветы II

Ведущие австралийского Девятого канала во время репортажа с похорон королевы Великобритании Елизаветы II оказались в неловкой ситуации, не узнав премьер-министра Соединённого Королевства Лиз Трасс. О курьёзе сообщает Daily Mail.

Комментируя выход Трасс из автомобиля у Вестминстерского аббатства в Лондоне, журналисты Питер Овертон и Трэйси Гримшоу затруднились определить, кто именно прибыл на церемонию.

"Так, это какой-то важный кортеж, говорят нам", — принялись растерянно комментировать ведущие.

"Давайте вместе попробуем понять, кто выходит из машины. Она, конечно, под охраной полиции. Я бы предположил, что это кто-то из королевской семьи, Трэйси", — допустил предположение Овертон.

Телеведущий решил, что из автомобиля выходила "младшая представительница королевской семьи", но кто именно — понять невозможно. Позже ведущим всё-таки подсказали, что это была премьер Британии. В соцсетях бурно отреагировали на данную ситуацию.

"Отлично сработано, Питер Овертон. Не узнать нового премьер-министра", — с сарказмом откликнулся на ситуацию один из пользователей "Твиттера".

Другой опубликовал фото Лиз Трасс и в шутку попросил журналистов определить, кто это.