Трасс оконфузила журналистов на похоронах Елизаветы II
Австралийские телеведущие не узнали Трасс на похоронах Елизаветы II
Ведущие австралийского Девятого канала во время репортажа с похорон королевы Великобритании Елизаветы II оказались в неловкой ситуации, не узнав премьер-министра Соединённого Королевства Лиз Трасс. О курьёзе сообщает Daily Mail.
Комментируя выход Трасс из автомобиля у Вестминстерского аббатства в Лондоне, журналисты Питер Овертон и Трэйси Гримшоу затруднились определить, кто именно прибыл на церемонию.
"Так, это какой-то важный кортеж, говорят нам", — принялись растерянно комментировать ведущие.
"Давайте вместе попробуем понять, кто выходит из машины. Она, конечно, под охраной полиции. Я бы предположил, что это кто-то из королевской семьи, Трэйси", — допустил предположение Овертон.
Телеведущий решил, что из автомобиля выходила "младшая представительница королевской семьи", но кто именно — понять невозможно. Позже ведущим всё-таки подсказали, что это была премьер Британии. В соцсетях бурно отреагировали на данную ситуацию.
"Отлично сработано, Питер Овертон. Не узнать нового премьер-министра", — с сарказмом откликнулся на ситуацию один из пользователей "Твиттера".
Другой опубликовал фото Лиз Трасс и в шутку попросил журналистов определить, кто это.
"Привет, Трэйси Гримшоу, не поможете мне понять, это кто? Это мэр Рейкьявика или кто-то из младших членов королевской семьи?" — с иронией написал автор поста.
Напомним, королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым монархом Соединённого Королевства, Карлом III, стал её старший сын — принц Уэльский Чарльз. Накануне состоялось прощание с Елизаветой II в Вестминстерском дворце, гроб опустили в королевский склеп в часовне Георга VI.
ТАСС / AP / Frank Augstein