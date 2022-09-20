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20 сентября, 00:44

Трасс оконфузила журналистов на похоронах Елизаветы II

Австралийские телеведущие не узнали Трасс на похоронах Елизаветы II

Ведущие австралийского Девятого канала во время репортажа с похорон королевы Великобритании Елизаветы II оказались в неловкой ситуации, не узнав премьер-министра Соединённого Королевства Лиз Трасс. О курьёзе сообщает Daily Mail.

Комментируя выход Трасс из автомобиля у Вестминстерского аббатства в Лондоне, журналисты Питер Овертон и Трэйси Гримшоу затруднились определить, кто именно прибыл на церемонию.

"Так, это какой-то важный кортеж, говорят нам", — принялись растерянно комментировать ведущие.

"Давайте вместе попробуем понять, кто выходит из машины. Она, конечно, под охраной полиции. Я бы предположил, что это кто-то из королевской семьи, Трэйси", — допустил предположение Овертон.

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Телеведущий решил, что из автомобиля выходила "младшая представительница королевской семьи", но кто именно — понять невозможно. Позже ведущим всё-таки подсказали, что это была премьер Британии. В соцсетях бурно отреагировали на данную ситуацию.

"Отлично сработано, Питер Овертон. Не узнать нового премьер-министра", — с сарказмом откликнулся на ситуацию один из пользователей "Твиттера".

Другой опубликовал фото Лиз Трасс и в шутку попросил журналистов определить, кто это.

"Привет, Трэйси Гримшоу, не поможете мне понять, это кто? Это мэр Рейкьявика или кто-то из младших членов королевской семьи?" — с иронией написал автор поста.

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ТАСС / AP / Frank Augstein

Иван Косицын

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