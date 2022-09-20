Порядка 100 россиян не могут вылететь из Ирана из-за поломки самолёта
Порядка ста россиян из-за сломанного самолёта не могут вылететь из Тегерана. Как сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, воздушное судно принадлежит венесуэльской авиакомпании Conviasa. По её словам, россиянам уже оформлено временное разрешение на въезд в Иран.
У себя в телеграм-канале Догузова уточнила, что российских туристов разместят в двух иранских отелях и обеспечат всем необходимым. На 21 сентября запланировано оформление россиянам полноценных виз для того, чтобы они могли комфортно пребывать в Иране в ожидании вылета.
"Воздуха нет, дети орут": Пассажиры сняли, что творилось на рейсе "Уральских авиалиний", задержанном на 12 часов
Ранее Лайф рассказывал, что в Египте из-за задержки рейса застряли 411 российских туристов, в том числе семьи с детьми, которых заселили в грязный отель с невыносимыми условиями проживания.
ТАСС / EPA / Rayner Pena R