Порядка 100 россиян не могут вылететь из Ирана из-за поломки самолёта

Порядка ста россиян из-за сломанного самолёта не могут вылететь из Тегерана. Как сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, воздушное судно принадлежит венесуэльской авиакомпании Conviasa. По её словам, россиянам уже оформлено временное разрешение на въезд в Иран.

У себя в телеграм-канале Догузова уточнила, что российских туристов разместят в двух иранских отелях и обеспечат всем необходимым. На 21 сентября запланировано оформление россиянам полноценных виз для того, чтобы они могли комфортно пребывать в Иране в ожидании вылета.