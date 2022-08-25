Более 400 туристов из России застряли в Египте в отеле с невыносимыми условиями

В Египте из-за задержки рейса застряли 411 российских туристов, в том числе семьи с детьми, которых заселили в грязный отель с невыносимыми условиями проживания. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

По словам одного из россиян, группа должна была вылететь из Шарм-эль-Шейха на рейсе авиакомпании Red Wings WZ5084 чуть позже полудня 24 августа, но рейс задержали. Гражданам России пришлось просидеть в аэропорту до 19:00 без еды и воды. Комментариев не удалось получить ни от авиакомпании, ни от туроператора "Библио-глобус".

Однако после туристов решили заселить в отель с ужасными условиями проживания. Там постоянно происходят кражи в номерах, царит русофобское настроение, у некоторых нет даже полотенец и воды. Один из россиян по фамилии Охотников поделился с телеканалом "360" впечатлениями от гостиницы.





"Это один из первых отелей здесь, он открылся в 1970-х. Советская старая мебель 80-х, лежаки деревянные, питание по минимуму. На завтрак пришли в 09:40, уже почти ничего не было из еды. В ванну даже ногами вставать неприятно было. На территории ремонт идёт, пыльно, ребёнка еле уговорили лечь на постель — она была грязной", — описал гостиницу мужчина.

У людей "сгорели" билеты на стыковочные рейсы из Москвы — теперь придётся покупать их снова. При этом многим пора выходить на работу. Однако граждане России слышат только, что "никто ни за что ответственности не несёт". Документов об отмене рейса компания и туроператор не предоставили.

Как сообщил телеканалу пресс-секретарь Red Wings, рейс Шарм-эль-Шейх – Москва задержали "по технической причине". Он добавил, что все пассажиры были расселены в три гостинцы с услугами all inclusive. В данный момент самолётом занимаются технические специалисты, планируется, что борт будет готов к вылету сегодня вечером.