Более 400 туристов из России застряли в Египте в отеле с невыносимыми условиями
Более 400 туристов из РФ застряли в Египте из-за задержки рейса по "техническим проблемам"
В Египте из-за задержки рейса застряли 411 российских туристов, в том числе семьи с детьми, которых заселили в грязный отель с невыносимыми условиями проживания. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
По словам одного из россиян, группа должна была вылететь из Шарм-эль-Шейха на рейсе авиакомпании Red Wings WZ5084 чуть позже полудня 24 августа, но рейс задержали. Гражданам России пришлось просидеть в аэропорту до 19:00 без еды и воды. Комментариев не удалось получить ни от авиакомпании, ни от туроператора "Библио-глобус".
Однако после туристов решили заселить в отель с ужасными условиями проживания. Там постоянно происходят кражи в номерах, царит русофобское настроение, у некоторых нет даже полотенец и воды. Один из россиян по фамилии Охотников поделился с телеканалом "360" впечатлениями от гостиницы.
"Это один из первых отелей здесь, он открылся в 1970-х. Советская старая мебель 80-х, лежаки деревянные, питание по минимуму. На завтрак пришли в 09:40, уже почти ничего не было из еды. В ванну даже ногами вставать неприятно было. На территории ремонт идёт, пыльно, ребёнка еле уговорили лечь на постель — она была грязной", — описал гостиницу мужчина.
У людей "сгорели" билеты на стыковочные рейсы из Москвы — теперь придётся покупать их снова. При этом многим пора выходить на работу. Однако граждане России слышат только, что "никто ни за что ответственности не несёт". Документов об отмене рейса компания и туроператор не предоставили.
Как сообщил телеканалу пресс-секретарь Red Wings, рейс Шарм-эль-Шейх – Москва задержали "по технической причине". Он добавил, что все пассажиры были расселены в три гостинцы с услугами all inclusive. В данный момент самолётом занимаются технические специалисты, планируется, что борт будет готов к вылету сегодня вечером.
Ранее Лайф рассказал, что итальянский туроператор остался почти без дохода из-за отсутствия российских туристов. Если раньше были прямые рейсы до Неаполя, то теперь добраться до города из России можно только через Стамбул или Дубай. Поэтому на Искью, Капри или в Сорренто приезжают только те, кто знает регион, однако их очень мало.
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