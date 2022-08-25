Россиян призвали не тянуть с бронированием путёвок по программе кешбэка

Россиянам следует поторопиться с бронированием путёвок по программе кешбэка. Такое мнение в беседе с телеканалом "360" выразил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его словам, важным преимуществом этой программы является то, что на неё выделили три миллиарда рублей. При этом желающих купить туры много.

"Важно оперативно бронировать, потому что деньги, как правило, заканчиваются досрочно. Ещё вопрос, дадут ли дополнительные", — подчеркнул Барзыкин.

Отметим, что при поездках на Дальний Восток для туристов действует повышенный кешбэк. Россиянам вернут до 40 тысяч рублей, что в два раза больше обычной программы. Барзыкин подчеркнул, что при таких условиях средства можно получить лишь при бронировании мест напрямую в отелях, которые являются участниками данной акции.

"Для операторов, которые формируют продукт, по-прежнему 20 тысяч — это скорее минус, чем плюс. Но через средства размещения на Сахалине, Камчатке, в Приморье, Хабаровске, Бурятии, Якутии можно забронировать места со скидкой 40 тысяч от тура. Это плюс", — подчеркнул Барзыкин.