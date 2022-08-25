Шольц взобрался по стремянке на ЗСУ Gepard во время встречи с украинскими военными

Канцлер Германии Олаф Шольц в рамках поездки на военный полигон в Шлезвиг-Гольштейн, где сейчас украинские войска проходят обучение на зенитных самоходных установках Gepard, залез на одну из ЗСУ. Для этого ему пришлось взять стремянку.

По данным Die Welt, немецкий политик встретился с военными и осмотрел Gepard снаружи и изнутри. С помощью лестницы он вскарабкался на ЗСУ и спустился в кабину. Слезать с артиллерийской установки Шольц решил уже без стремянки, которую всё же принесли. Он воспользовался небольшой помощью сопровождающих лиц.

Кроме того, в рамках встречи канцлер заявил, что Германия продолжит оказывать ВСУ финансовую и военную поддержку, а также ещё раз анонсировал предстоящую передачу Киеву ЗСУ Gepard, гаубиц и систем ПВО IRIS-T со специальным радаром, которые будут поставлены Украине в ближайшие недели.