Британские дипломаты разосланы в проукраинское "турне" по Европе

Дипломаты Великобритании направлены в страны Евросоюза с заданием убедить их политиков не сокращать объёмы военной и финансовой помощи Украине на фоне внутренних экономических проблем. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на свои источники.

По данным издания, такие эмиссары в разговоре со своими коллегами из ЕС указывают на то, что успех России на Украине обойдётся Западу дороже, чем проблемы с ценами в энергетике. Газета отмечает, что в Европе с тревогой ждут наступления зимы, поскольку местным властям всё сложнее объяснять народу, почему такие большие суммы выделяются на поддержку Украины.

Касается это и самой Великобритании. Так, оператор единой британской энергосистемы королевства — компания National Grid — считает, что энергокризис может затянуться на три года. Она намерена стимулировать экономию газа в стране, чтобы избежать отключений электроэнергии.