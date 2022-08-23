Немцы пришли в ярость из-за призыва Шольца помогать Украине "до конца"

Обещания канцлера Германии Олафа Шольца помогать Украине, пока она в этом нуждается, привели читателей Die Welt в ярость. Немцы призвали его сосредоточиться на проблемах своей страны, возникших из-за санкционной политики, а не рассуждать о Крыме и исступлённо решать вопросы Киева.

"А Крым теперь принадлежит Германии или почему Шольца так волнует его судьба, в то время как у него в стране бьют во все колокола из-за надвигающихся проблем?" — задались немецкие читатели риторическими вопросами.

Некоторые пользователи высказали мнение, что Шольц находится "не на своём месте", если он не в состоянии решать внутренние проблемы страны. Введение санкций они сравнили с подпиливанием сука, на котором сидит Берлин. При этом немцы указали на то, что одновременно власти пытаются умаслить граждан "подачками в виде налоговых льгот". Последствия для Германии такой политики её граждане назвали катастрофичными и заявили, что ошеломлены словами канцлера и приведены в ярость. Люди призвали к "немедленной отмене санкций в интересах немецкой экономики".

"Германию уже нельзя спасти… В то время как цены на топливо растут в геометрической прогрессии и всё больше людей не понимают, как за него заплатить, Шольца заботит Крым", "Господин канцлер, пожалуйста, заботьтесь об Украине не так сильно, мы ведь ещё здесь!" — воззвали читатели.