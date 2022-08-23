Система ПВО продолжает работать над морем в районе мыса Херсонес

Системы противовоздушной обороны (ПВО) работают в районе мыса Херсонес в Севастополе и продолжают сбивать беспилотники. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор города Михаил Развожаев.

"Над морем в районе мыса Херсонес ПВО продолжает сбивать беспилотники. Поводов для беспокойства нет", — подчеркнул он.