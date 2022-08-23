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23 августа, 18:19

Система ПВО продолжает работать над морем в районе мыса Херсонес

Глава Севастополя Развожаев заявил, что системы ПВО работают в районе мыса Херсонес

Системы противовоздушной обороны (ПВО) работают в районе мыса Херсонес в Севастополе и продолжают сбивать беспилотники. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор города Михаил Развожаев.

"Над морем в районе мыса Херсонес ПВО продолжает сбивать беспилотники. Поводов для беспокойства нет", — подчеркнул он.

Система ПВО сбила похожий на беспилотник объект в Севастополе

Система ПВО сбила похожий на беспилотник объект в Севастополе

Ранее стало известно, что в Севастополе системы противовоздушной обороны отработали над морем, в результате был сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

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ТАСС / dpa

Никита Осипов

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