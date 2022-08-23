В Севастополе над морем сбит беспилотник
Глава Севастополя Развожаев: Системы ПВО сбили над морем беспилотник
В Севастополе системы противовоздушной обороны отработали над морем, в результате был сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Над морем отработали системы ПВО. Сбили БПЛА. Всё хорошо, сохраняем спокойствие", — написал он в телеграм-канале.
А накануне, 22 августа, как сообщал Лайф, система ПВО сбила похожий на беспилотник объект в Севастополе. Поразить цель удалось на большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города.
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ТАСС / Алексей Павлишак