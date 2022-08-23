В Севастополе над морем сбит беспилотник

В Севастополе системы противовоздушной обороны отработали над морем, в результате был сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Над морем отработали системы ПВО. Сбили БПЛА. Всё хорошо, сохраняем спокойствие", — написал он в телеграм-канале.