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23 августа, 13:47

В Севастополе над морем сбит беспилотник

Глава Севастополя Развожаев: Системы ПВО сбили над морем беспилотник

В Севастополе системы противовоздушной обороны отработали над морем, в результате был сбит беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Над морем отработали системы ПВО. Сбили БПЛА. Всё хорошо, сохраняем спокойствие", — написал он в телеграм-канале.

В Севастополе появятся указатели к бомбоубежищам

В Севастополе появятся указатели к бомбоубежищам

А накануне, 22 августа, как сообщал Лайф, система ПВО сбила похожий на беспилотник объект в Севастополе. Поразить цель удалось на большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города.

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ТАСС / Алексей Павлишак

Варвара Романова

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