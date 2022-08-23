В Петербурге пообещали решить проблему с прогулками на лошадях в центре города

В Санкт-Петербурге намерены решить проблему с прогулками на лошадях в центре города. Так, данным вопросом планирует заняться депутат Законодательного собрания Северной столицы Алексей Цивилёв.

"В середине сентября, когда мои коллеги вернутся из отпусков, мы вплотную займёмся этим вопросом, а пока я направил письмо в ГУ МВД с просьбой предоставить данные о количестве инцидентов, связанных с лошадьми. Будут цифры — будем и разговаривать по существу, хотя этот разговор пойдёт не в первый раз", — сказал он в беседе с газетой "Петербургский дневник".

По словам парламентария, наказывать владельцев лошадей штрафами не получится, так как такой вид санкций регулирует Административный кодекс РФ, и местные власти не могут повлиять на него. Поиском наилучшего решения проблемы со скакунами на центральных дорогах будут заниматься Законодательное собрание и Комитет по развитию туризма, а также ветеринары и сотрудники правоохранительных органов.