В Петербурге лошадь испугалась салюта и едва не затоптала посетителей летнего кафе

Культурные петербуржцы не успели отойти от проблем с наглыми самокатчиками, как в городе появилось нечто покрупнее: теперь по улицам Северной столицы рассекают не двухколёсные, а четырёхногие. Речь идёт о лошади, из-за которой пострадали люди. Кадры с места публикует телеграм-канал SHOT.

В Петербурге лошадь испугалась салюта и разнесла посетителей летнего кафе. Видео © Telegram / SHOT

Всё произошло на углу Вознесенского проспекта и Малой Морской улицы. Туда примчалась испугавшаяся салюта лошадь и устроила настоящий переполох. В результате животное разнесло два автомобиля и едва не затоптало посетителей летнего кафе. К счастью, серьёзных травм удалось избежать.