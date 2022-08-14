В Петербурге лошадь испугалась салюта и едва не затоптала посетителей летнего кафе
Культурные петербуржцы не успели отойти от проблем с наглыми самокатчиками, как в городе появилось нечто покрупнее: теперь по улицам Северной столицы рассекают не двухколёсные, а четырёхногие. Речь идёт о лошади, из-за которой пострадали люди. Кадры с места публикует телеграм-канал SHOT.
В Петербурге лошадь испугалась салюта и разнесла посетителей летнего кафе. Видео © Telegram / SHOT
Всё произошло на углу Вознесенского проспекта и Малой Морской улицы. Туда примчалась испугавшаяся салюта лошадь и устроила настоящий переполох. В результате животное разнесло два автомобиля и едва не затоптало посетителей летнего кафе. К счастью, серьёзных травм удалось избежать.
Ранее в Омской области подросток умер после падения с лошади. Сидя верхом, он подгонял коров, когда те далеко отходили от стада. В какой-то момент конь перестал слушаться, сорвался с места и поскакал. Парень упал, но нога застряла в стремени. Он несколько раз ударился головой о землю, а после скончался от травм, рассказали в областной прокуратуре.
Telegram / SHOT