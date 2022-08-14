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14 августа, 09:59

Самолёт рейсом Москва – Анталья экстренно посадили в Сочи из-за больного пассажира

Экипаж рейса Москва – Анталья компании Red Wings принял решение о посадке в сочинском аэропорту, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Причиной этому послужило ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров. После посадки последнему выдали направление на госпитализацию, а самолёт в 8:40 вылетел в аэропорт назначения.

"Экипаж воздушного судна авиакомпании Red Wings принял решение совершить посадку в аэропорту Сочи по причине ухудшения состояния здоровья пассажира 1972 года рождения. Борт прибыл в аэропорт Сочи в 06:30. На месте медицинским персоналом аэропорта пассажиру оказана первичная помощь и выдано направление на госпитализацию в медучреждение г. Сочи", — указано в сообщении.

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Ранее Лайф рассказывал, что самолёт рейсом Москва – Ереван экстренно посадили в Самаре из-за буйного пассажира. На борт поднялись представители правопорядка, чтобы вывести нетрезвого мужчину, который ругался матом и вступал в конфликт с другими пассажирами.

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Flyredwings

Анатолий Симоненко

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