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14 августа, 09:51

Минтранс Германии назвал количество застрявших в стране российских самолётов

Минимум десять российских самолётов всё ещё находятся в немецких аэропортах спустя почти полгода после закрытия воздушного пространства стран Евросоюза и введения санкций в отношении РФ. Об этом сообщило редакционное объединение RND со ссылкой на Минтранс Германии.

Как уточнили в министерстве, в связи с введёнными ограничениями владельцы бортов не могут использовать их, в том числе чтобы отправить в другие места. Согласно их информации, в настоящий момент в Лейпциге находится три Ан-124, в Кёльне — Bombardier Challenger 300 и Boeing 737, в аэропорту Франкфурт-Хан — Boeing 747, в Баден-Бадене — Cessna 750, Embraer Legacy 600 и Bombardier Global Express. Ещё один Airbus 320 стоит в Мюнхене, он был взят в лизинг одной из российских авиакомпаний. Остальные же воздушные суда использовались для деловых поездок.

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А ранее финская авиакомпания Finnair подсчитала убытки из-за закрытого воздушного пространства над Россией. По данным издания Iltalehti, закрытие неба обходится Финляндии в полтора миллиона евро ежемесячно.

Обложка ©

Freepik

Николь Вербер
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