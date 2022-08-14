Минтранс Германии назвал количество застрявших в стране российских самолётов

Минимум десять российских самолётов всё ещё находятся в немецких аэропортах спустя почти полгода после закрытия воздушного пространства стран Евросоюза и введения санкций в отношении РФ. Об этом сообщило редакционное объединение RND со ссылкой на Минтранс Германии.

Как уточнили в министерстве, в связи с введёнными ограничениями владельцы бортов не могут использовать их, в том числе чтобы отправить в другие места. Согласно их информации, в настоящий момент в Лейпциге находится три Ан-124, в Кёльне — Bombardier Challenger 300 и Boeing 737, в аэропорту Франкфурт-Хан — Boeing 747, в Баден-Бадене — Cessna 750, Embraer Legacy 600 и Bombardier Global Express. Ещё один Airbus 320 стоит в Мюнхене, он был взят в лизинг одной из российских авиакомпаний. Остальные же воздушные суда использовались для деловых поездок.