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14 августа, 09:38

Украинские войска вновь попытались нанести массированный удар по Херсону

Украинские войска минувшей ночью вновь пытались нанести удар по Херсону и пригороду. Об этом рассказали ТАСС в областной администрации. Там уточнили, что большинство снарядов были перехвачены средствами ПВО.

"Минувшей ночью украинские войска совершили массированный ракетный обстрел Херсона и пригорода. Сработала система противовоздушной обороны. Большинство ракет было перехвачено, но, по предварительной информации, есть и попадания", — сообщили в администрации.

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Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

Оксана Попова

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