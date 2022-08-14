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Опубликовано 14 августа 2022, 07:18

Мэр Бердянска обвинил СБУ в организации покушения на него

Мэр Бердянска Сауленко обвинил СБУ в организации покушения на него

Мэр Бердянска Александр Сауленко рассказал, что за организацией покушения на него, которое удалось предотвратить в начале августа, стояла Служба безопасности Украины. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

"Та попытка, которая была совершена, напрямую курировалась сотрудниками Службы безопасности Украины, которым я как кость в горле, ведь я работаю на благо жителей города и района, помогая им вернуться в лоно родной России и под её крыло", отметил градоначальник.

По словам Сауленко, произошедшее стало скорее исключением, так как правоохранители Бердянска внимательно следят за безопасностью и пресекают преступления на стадии подготовки. "Аналогичных случаев у нас не зафиксировано", — заключил мэр.

В Запорожской области начали прокладывать газопровод Бердянск – Мелитополь
В Запорожской области начали прокладывать газопровод Бердянск – Мелитополь

Ранее сообщалось, что жители Бердянска Запорожской области до конца августа начнут получать регулярные пенсии вместо единовременных пособий. Эти выплаты будут в два раза больше тех, которые получали 60% горожан от Украины.

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Getty Images / Scott Peterson

Татьяна Миссуми
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