Мэр Бердянска обвинил СБУ в организации покушения на него
Мэр Бердянска Сауленко обвинил СБУ в организации покушения на него
Мэр Бердянска Александр Сауленко рассказал, что за организацией покушения на него, которое удалось предотвратить в начале августа, стояла Служба безопасности Украины. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.
"Та попытка, которая была совершена, напрямую курировалась сотрудниками Службы безопасности Украины, которым я как кость в горле, ведь я работаю на благо жителей города и района, помогая им вернуться в лоно родной России и под её крыло", — отметил градоначальник.
По словам Сауленко, произошедшее стало скорее исключением, так как правоохранители Бердянска внимательно следят за безопасностью и пресекают преступления на стадии подготовки. "Аналогичных случаев у нас не зафиксировано", — заключил мэр.
Ранее сообщалось, что жители Бердянска Запорожской области до конца августа начнут получать регулярные пенсии вместо единовременных пособий. Эти выплаты будут в два раза больше тех, которые получали 60% горожан от Украины.
Getty Images / Scott Peterson