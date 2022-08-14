Мэр Бердянска Александр Сауленко рассказал, что за организацией покушения на него, которое удалось предотвратить в начале августа, стояла Служба безопасности Украины. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

"Та попытка, которая была совершена, напрямую курировалась сотрудниками Службы безопасности Украины, которым я как кость в горле, ведь я работаю на благо жителей города и района, помогая им вернуться в лоно родной России и под её крыло", — отметил градоначальник.

По словам Сауленко, произошедшее стало скорее исключением, так как правоохранители Бердянска внимательно следят за безопасностью и пресекают преступления на стадии подготовки. "Аналогичных случаев у нас не зафиксировано", — заключил мэр.