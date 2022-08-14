Патриарх Кирилл заявил, что у людей "сносит крышу" от популяризации греха в кино и книгах

Массовая популяризация греха через кинематограф и литературу приводит к тому, что у людей "просто сносит крышу". Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая с речью в Санкт-Петербургской филармонии.

"Когда грех одет в красивые одежды и идёт массовая его популяризация через кинематограф и литературу, у людей крышу сносит. А когда это случается, то у людей всё трещит — семейная жизнь, нравственность. А сам человек становится слабым и подверженным извне", — сказал он.

Патриарх объяснил, что современный либерализм предполагает, что выбор человека является ценностью. По его словам, именно по такому закону живёт большое количество людей, особенно на Западе.

"Многие говорят, они живут неплохо. Но надо думать о самом главном — готовности жить по Божьим законам и исповедовать веру, в том числе на разном уровне: в области политики, бизнеса, науки", — подчеркнул священнослужитель.