Фотогалерея: Патриарх Кирилл встретился с детьми из Донбасса и с Украины

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с детьми из Донбасса и некоторых регионов Украины в Сергиевском зале кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве. Об этом говорится на сайте РПЦ.

Сегодня, в День крещения Руси, ребята посетили праздничное богослужение в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля, приняли участие в крестном ходе к памятнику святому равноапостольному великому князю Владимиру на Боровицкой площади и в молебне у памятника крестителю Руси.

Патриарх Кирилл встретился с детьми из Донбасса и с Украины. Фото © Официальный сайт Московского патриархата

Патриарх Кирилл встретился с детьми из Донбасса и с Украины. Фото © Официальный сайт Московского патриархата

Патриарх Кирилл встретился с детьми из Донбасса и с Украины. Фото © Официальный сайт Московского патриархата

Патриарх Кирилл встретился с детьми из Донбасса и с Украины. Фото © Официальный сайт Московского патриархата

Патриарх Кирилл встретился с детьми из Донбасса и с Украины. Фото © Официальный сайт Московского патриархата

Патриарх Кирилл встретился с детьми из Донбасса и с Украины. Фото © Официальный сайт Московского патриархата

"Для меня большая радость встретиться с вами, потому что всё, что касается Донбасса, Луганской области, Харьковской области — тех мест, где сегодня страдают люди, — меня очень тревожит и ранит моё сердце, ведь весь народ православный, который там живёт, — это чада Московского патриархата. <...> Для патриарха все православные на Украине — это его дети, близкие его сердцу. И, конечно, у меня особое отношение к Донбассу, Луганской Республике, к тем людям, которые испытывают особые трудности и даже страдания, связанные с политическими процессами, происходящими в этой части мира", — сказал патриарх, обращаясь к детям.

В ходе встречи священнослужитель отметил, что на карте мира Русская Церковь присутствует более чем в 60 странах, почти на всех континентах, Патриарх также добавил, что люди злонамеренно, в том числе и на Украине, иногда утверждают, что она существует только для русских, для "москалей". Кроме того, патриарх Кирилл обсудил с приехавшими ребятами важность веры в тяжёлые времена и вручил маленьким туристам подарки.