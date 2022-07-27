27 июля — День памяти детей – жертв войны в Донбассе. По данным властей ДНР, за время вооружённого конфликта на территории республики погибло 130 детей и 515 получили ранения. Депутаты Госдумы новой волны почтили память малышей и подростков, погибших в результате украинской агрессии. Так, член Комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов написал в соцсетях, что смерть любого ребёнка — это большая трагедия и несправедливость.

"На Аллее ангелов в Донецке сегодня жители вспоминают малышей, чья жизнь оборвалась на улицах родного города, на пороге дома, на детских площадках, по пути из школы. Эта бессмысленная бойня против мирных граждан продолжалась восемь лет", — напомнил в своём Telegram-канале парламентарий.

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова со своей стороны рассказала, как помогала вывозить из Донбасса раненых детей. На страничке во "ВКонтакте" она вспомнила, как без раздумий сорвалась в первую поездку, потом во вторую, в третью и так несколько лет подряд, чтобы попытаться спасти хотя бы чью-то жизнь.

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

"Иногда закрываю глаза и вспоминаю лица тех, кто оставался на территориях, отправляя свои семьи в безопасное место на автобусах. Они в душе не знали — увидятся ли снова, обнимут ли своих родных. Вспоминаю тех, кого спасти не удалось", — написала Лантратова.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанна Рябцева тоже посвятила эмоциональный пост всем погибшим детям Донбасса.

"Глядя на Аллею ангелов в Донецке и Горловке, мы твёрдо осознаём, что бандерофашизму нет места на земле. Операция по денацификации Украины должна быть доведена до конца. Вечная память невинным и павшим от рук украинских карателей", — указала Рябцева в "Телеграме".

А зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко рассказала историю о 13-летнем Кирилле Сидорюке из посёлка Буткевич Луганской области. Восемь лет назад во время обстрела Кирилл накрыл собой 9-летнюю сестрёнку и погиб. На месте трагедии возвели памятник погибшим детям Донбасса.

"На знаменитой Аллее ангелов в Донецке собираются те, для кого погибшие на войне дети — это не рассказы, а реальность. Кто-то потерял сестру или брата, друга, соседа, а кому-то пришлось хоронить ребёнка", — поделилась она во "ВКонтакте".

Фото © ТАСС / Егор Алеев

Занко добавила, что смерть детей простить невозможно.