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Опубликовано 27 июля 2022, 11:52
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В Рубежном перезахоронят тела двоих детей, погибших при обстрелах ВСУ

В Рубежном начали поднимать останки погибших из стихийных могил для перезахоронения

От обстрелов ВСУ пострадали многие жители Луганской и Донецкой народных республик, в том числе и дети. В течение нескольких месяцев родные были вынуждены хоронить родственников прямо во дворах домов, у школ и на детских площадках.

В Рубежном начали эксгумировать тела погибших из стихийных захоронений. Видео © Telegram / SHOT

В числе погибших от обстрелов украинских военных — маленькие Кристина и Вениамин, которые скончались от осколочного ранения после попадания в квартиру снаряда. Вместе с ними 22 марта погиб и 60-летний мужчина. Как призналась мама детей в беседе с телеграм-каналом SHOT, она оставила их всего на час, чтобы успеть сходить за водой.

"Мы отвели детей [в квартиру] из-за того, что был прострел. Национальная гвардия Украины — она простреливала, и никто не мог никуда пройти", рассказал отец погибших Виталий.

Из-за регулярных обстрелов маленьких Кристину и Веню пришлось хоронить прямо во дворе на стихийном кладбище: там, где похоронены другие погибшие от обстрелов ВСУ. Теперь появилась возможность эксгумировать тела, чтобы предать их земле по всем правилам.

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Ранее Лайф писал, что ВСУ разместили РСЗО на чумном кладбище для обвинения России в "вандализме". Как сообщили в Минобороны РФ, к провокации причастны специалисты 83-го центра информационно-психологических операций Вооружённых сил Украины.

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Telegram / SHOT

Оксана Попова
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