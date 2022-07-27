В Рубежном перезахоронят тела двоих детей, погибших при обстрелах ВСУ
В Рубежном начали поднимать останки погибших из стихийных могил для перезахоронения
От обстрелов ВСУ пострадали многие жители Луганской и Донецкой народных республик, в том числе и дети. В течение нескольких месяцев родные были вынуждены хоронить родственников прямо во дворах домов, у школ и на детских площадках.
В Рубежном начали эксгумировать тела погибших из стихийных захоронений. Видео © Telegram / SHOT
В числе погибших от обстрелов украинских военных — маленькие Кристина и Вениамин, которые скончались от осколочного ранения после попадания в квартиру снаряда. Вместе с ними 22 марта погиб и 60-летний мужчина. Как призналась мама детей в беседе с телеграм-каналом SHOT, она оставила их всего на час, чтобы успеть сходить за водой.
"Мы отвели детей [в квартиру] из-за того, что был прострел. Национальная гвардия Украины — она простреливала, и никто не мог никуда пройти", — рассказал отец погибших Виталий.
Из-за регулярных обстрелов маленьких Кристину и Веню пришлось хоронить прямо во дворе на стихийном кладбище: там, где похоронены другие погибшие от обстрелов ВСУ. Теперь появилась возможность эксгумировать тела, чтобы предать их земле по всем правилам.
Ранее Лайф писал, что ВСУ разместили РСЗО на чумном кладбище для обвинения России в "вандализме". Как сообщили в Минобороны РФ, к провокации причастны специалисты 83-го центра информационно-психологических операций Вооружённых сил Украины.
Telegram / SHOT