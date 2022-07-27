От обстрелов ВСУ пострадали многие жители Луганской и Донецкой народных республик, в том числе и дети. В течение нескольких месяцев родные были вынуждены хоронить родственников прямо во дворах домов, у школ и на детских площадках.

В Рубежном начали эксгумировать тела погибших из стихийных захоронений. Видео © Telegram / SHOT

В числе погибших от обстрелов украинских военных — маленькие Кристина и Вениамин, которые скончались от осколочного ранения после попадания в квартиру снаряда. Вместе с ними 22 марта погиб и 60-летний мужчина. Как призналась мама детей в беседе с телеграм-каналом SHOT, она оставила их всего на час, чтобы успеть сходить за водой.

"Мы отвели детей [в квартиру] из-за того, что был прострел. Национальная гвардия Украины — она простреливала, и никто не мог никуда пройти", — рассказал отец погибших Виталий.

Из-за регулярных обстрелов маленьких Кристину и Веню пришлось хоронить прямо во дворе на стихийном кладбище: там, где похоронены другие погибшие от обстрелов ВСУ. Теперь появилась возможность эксгумировать тела, чтобы предать их земле по всем правилам.