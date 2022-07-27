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Опубликовано 27 июля 2022, 10:43

Литва запретила въезд патриарху Кириллу

Власти Литвы запретили главе Русской православной церкви патриарху Кириллу въезд на свою территорию из-за поддержки специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил в среду местный портал Delfi со ссылкой на литовское Министерство внутренних дел. Оказалось, что патриарха внесли в список нежелательных лиц ещё 23 июня, но известно об этом стало только сегодня.

Помимо поддержки спецоперации Вильнюс вменяет владыке "сознательное отрицание территориальной целостности и суверенитета Украины".

"Патриарх Кирилл, ближайший соратник Владимира Путина, неоднократно публично положительно отзывался в отношении продолжающейся российской агрессии", — пояснили в министерстве.

Захарова: Санкции против патриарха могли ввести только сатанисты
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Ранее Канада ввела санкции против патриарха Кирилла. При этом священнослужитель уже находился в подобном списке в Великобритании. Евросоюз тоже хотел ввести рестрикции против патриарха, но передумал.

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Kremlin.ru

Алексей Берковиц
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