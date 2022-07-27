Литва запретила въезд патриарху Кириллу

Власти Литвы запретили главе Русской православной церкви патриарху Кириллу въезд на свою территорию из-за поддержки специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил в среду местный портал Delfi со ссылкой на литовское Министерство внутренних дел. Оказалось, что патриарха внесли в список нежелательных лиц ещё 23 июня, но известно об этом стало только сегодня.