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27 июля, 10:43

Литва запретила въезд патриарху Кириллу

Власти Литвы запретили главе Русской православной церкви патриарху Кириллу въезд на свою территорию из-за поддержки специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил в среду местный портал Delfi со ссылкой на литовское Министерство внутренних дел. Оказалось, что патриарха внесли в список нежелательных лиц ещё 23 июня, но известно об этом стало только сегодня.

Помимо поддержки спецоперации Вильнюс вменяет владыке "сознательное отрицание территориальной целостности и суверенитета Украины".

"Патриарх Кирилл, ближайший соратник Владимира Путина, неоднократно публично положительно отзывался в отношении продолжающейся российской агрессии", — пояснили в министерстве.

Захарова: Санкции против патриарха могли ввести только сатанисты

Захарова: Санкции против патриарха могли ввести только сатанисты

Ранее Канада ввела санкции против патриарха Кирилла. При этом священнослужитель уже находился в подобном списке в Великобритании. Евросоюз тоже хотел ввести рестрикции против патриарха, но передумал.

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Kremlin.ru

Алексей Берковиц

Комментарий

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Igr Rоmanyutaсегодня в 12:26

Что такое Литва ? Это государство непонятно как возникшее...Вильно чей город был ?

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