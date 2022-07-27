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27 июля, 10:39

Каждый пятый россиянин выступил за возвращение масочного режима

РБК: 23% россиян поддержали повторное введение масочного режима

23% россиян поддерживают повторное введение масочного режима в стране из-за вспышки коронавирусной инфекции, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы Superjob, предоставленных РБК.

Согласно исследованию, за ношение масок в общественных местах проголосовали по большей части женщины, чем мужчины (25% против 21%) и россияне моложе 34 лет. При этом последние поддерживают ношение масок чаще, чем респонденты старше 45 лет. Против введения ограничений выступило 48% опрошенных.

Кроме того, около трети вакцинированных от коронавируса в течение полугода выступили за ношение масок, а 14% не привитых от ковида россиян проголосовали против возобновления масочного режима в общественных местах.

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Ранее Лайф сообщал, что в России впервые с 22 апреля выявили более девяти тысяч случаев коронавируса в сутки. Число летальных исходов за сутки составило 36 (за всё время пандемии — 382 272), а выздоровело 5115 пациентов (всего — 17 953 445).

Обложка ©

Pexels

Ирина Фальке
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