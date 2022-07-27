ЦИК сформировала территориальную избирательную комиссию для онлайн-голосования

Центральная избирательная комиссия РФ сформировала и утвердила территориальную избирательную комиссию дистанционного электронного голосования. Соответствующая информация следует из постановления органа.

В состав вошло 15 человек с правом решающего голоса. Председателем назначен заместитель руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Илья Массуха. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, его замечания стали импульсами к развитию и совершенствованию системы.

Кроме того, она призвала партии, которые выдвинули кандидатов на выборы, активно привлекать квалифицированных сторонников для наблюдения за онлайн-голосованием. Памфилова напомнила, что наблюдателей обучит ЦИК.

ЕДГ-2022 пройдёт 11 сентября. В регионах, где губернаторы уйдут в отставку после 11 июня 2022 года, выборы пройдут в единый день голосования 2023 года.