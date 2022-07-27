Радостные лица, смех и шампанское: Немцы раскритиковали двух министров за неуместные фото с Кличко

Пользователи немецкого сегмента "Твиттера" обрушились с негативными комментариями на главу МВД Нэнси Фазер и министра труда Хубертуса Хайля после их фото с мэром Киева Виталием Кличко.

В одной из публикаций читатель с негодованием отметил, что, судя по непринуждённой обстановке на снимках и весёлым лицам политиков, шампанское оправдало все ожидания. Подписчик также обвинил немецких министров в бесчувственном подходе к ситуации и заявил, что визиты в Киев уже больше напоминают "военный туризм" и "голодные игры".

"Вот как развлекаются богатеи. Надеюсь, чёрную икру подавали по всем правилам?" — с иронией заявил другой пользователь.

Жители Германии также заметили, что, когда народ "будет мёрзнуть и думать, как оплачивать счета за газ", политики наверняка будут также весело хохотать на своём балконе и "из солидарности" пить за них шампанское.