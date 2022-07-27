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27 июля, 10:27

Радостные лица, смех и шампанское: Немцы раскритиковали двух министров за неуместные фото с Кличко

Жители Германии раскритиковали главу МВД Фезер и министра труда Хайля за фото с Кличко

<p>Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/Herzblut67/status/1551981745704140800" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Herzblut67</a></p>

Обложка © Twitter / Herzblut67

Пользователи немецкого сегмента "Твиттера" обрушились с негативными комментариями на главу МВД Нэнси Фазер и министра труда Хубертуса Хайля после их фото с мэром Киева Виталием Кличко.

В одной из публикаций читатель с негодованием отметил, что, судя по непринуждённой обстановке на снимках и весёлым лицам политиков, шампанское оправдало все ожидания. Подписчик также обвинил немецких министров в бесчувственном подходе к ситуации и заявил, что визиты в Киев уже больше напоминают "военный туризм" и "голодные игры".

"Вот как развлекаются богатеи. Надеюсь, чёрную икру подавали по всем правилам?" — с иронией заявил другой пользователь.

Жители Германии также заметили, что, когда народ "будет мёрзнуть и думать, как оплачивать счета за газ", политики наверняка будут также весело хохотать на своём балконе и "из солидарности" пить за них шампанское.

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Как писал Лайф, 71% граждан Германии заявили, что ожидают финансовые проблемы в течение пяти лет из-за роста темпов инфляции. Лишь 11% ещё верят, что со временем положение выправится.

Ирина Фальке

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