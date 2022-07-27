Биатлонистка Жураускайте не считает себя предателем из-за смены гражданства на литовское

"Меня пригласили в команду в мае 2020 года, когда ещё бушевал ковид, а по моему дальнейшему спортивному будущему было ничего непонятно. На меня вышел тренер команды, потом был разговор с президентом литовской федерации биатлона", — заметила Жураускайте.

"Так что все разговоры о том, что я предательница, сбежала из России и уехала только потому, что тут нет никаких перспектив сейчас, — полный бред. Скажу даже так: в Литве в финансовом плане я получаю меньше, чем у себя в регионе, так что дело даже не в деньгах", — добавила биатлонистка.