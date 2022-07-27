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27 июля, 10:25

Биатлонистка Жураускайте не считает себя предателем из-за смены гражданства на литовское

Биатлонистка Лидия Жураускайте в беседе с "Матч ТВ" рассказала, почему решила сменить спортивное гражданство с российского на литовское.

"Меня пригласили в команду в мае 2020 года, когда ещё бушевал ковид, а по моему дальнейшему спортивному будущему было ничего непонятно. На меня вышел тренер команды, потом был разговор с президентом литовской федерации биатлона", — заметила Жураускайте.

После этого она сумела получить гражданство Литвы и с 2021 года тренировалась именно с местной национальной командой.

"Так что все разговоры о том, что я предательница, сбежала из России и уехала только потому, что тут нет никаких перспектив сейчас, — полный бред. Скажу даже так: в Литве в финансовом плане я получаю меньше, чем у себя в регионе, так что дело даже не в деньгах", — добавила биатлонистка.

Путин подписал указ о лишении гражданства РФ биатлонистки Жураускайте

Путин подписал указ о лишении гражданства РФ биатлонистки Жураускайте

Ранее Лайф сообщал, что президент России Владимир Путин лишил гражданства РФ уроженку Мурманска Лидию Жураускайте.

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skisport.ru

Шамиль Гаджиев

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