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27 июля, 10:23

В Москве руку работницы хинкальной закрутило в тестомесе

Сотрудница хинкальной в Новой Москве получила тяжёлую травму во время работы: её руку закрутило в тестомесе. Об этом сообщает источник Лайфа.

В Москве руку работницы хинкальной закрутило в тестомесе, женщину госпитализировали. Видео © LIFE

Спасателям пришлось применить специальные ножницы, чтобы освободить конечность. 40-летнюю пострадавшую везут в больницу с сильным кровотечением. В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом госпитализации.

Россиянин умер от удара током, когда возился с аквариумом

Россиянин умер от удара током, когда возился с аквариумом

А в Чувашии работнице кондитерской фабрики оторвало руку во время смены на производстве, руководство предприятия в качестве "поддержки" обвинило в случившемся её саму. По факту произошедшего полиция возбудила дело по статье "Нарушение требований охраны труда", но оно пока стоит на мёртвой точке.

Обложка ©

LIFE

Александра Вишнякова

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