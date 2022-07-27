В Москве руку работницы хинкальной закрутило в тестомесе

Сотрудница хинкальной в Новой Москве получила тяжёлую травму во время работы: её руку закрутило в тестомесе. Об этом сообщает источник Лайфа.

Спасателям пришлось применить специальные ножницы, чтобы освободить конечность. 40-летнюю пострадавшую везут в больницу с сильным кровотечением. В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом госпитализации.

А в Чувашии работнице кондитерской фабрики оторвало руку во время смены на производстве, руководство предприятия в качестве "поддержки" обвинило в случившемся её саму. По факту произошедшего полиция возбудила дело по статье "Нарушение требований охраны труда", но оно пока стоит на мёртвой точке.