Россиянин умер от удара током, когда возился с аквариумом
Житель Волгоградской области погиб от удара током, устанавливая подсветку в аквариуме
Житель посёлка Иловля под Волгоградом умер от удара током после того, как решил настроить подсветку в аквариуме у себя дома. О трагическом инциденте сообщает региональное подразделение kp.ru. По предварительным данным, мужчина пренебрёг техникой безопасности и, фиксируя светодиодную ленту, забыл отключить провод от розетки. Погибшему было всего 42 года.
"Дотронувшись руками до неизолированных проводов ленты, он получил электротравму и скончался в присутствии жены", — сообщили изданию в пресс-службе областного СУ СКР.
Ранее Лайф писал, что в Иркутской области 14-летняя школьница умерла в бане от удара током при коротком замыкании тёплого пола. А в Красноярском крае школьник погиб от удара током, заряжая iPhone китайским проводом. Когда мальчика нашли мёртвым, он сидел на диване, прислонясь спиной к батарее отопления, и держал в руках подключённый к сети гаджет, который он купил с рук накануне происшествия.