Россиянин умер от удара током, когда возился с аквариумом

Житель посёлка Иловля под Волгоградом умер от удара током после того, как решил настроить подсветку в аквариуме у себя дома. О трагическом инциденте сообщает региональное подразделение kp.ru. По предварительным данным, мужчина пренебрёг техникой безопасности и, фиксируя светодиодную ленту, забыл отключить провод от розетки. Погибшему было всего 42 года.

"Дотронувшись руками до неизолированных проводов ленты, он получил электротравму и скончался в присутствии жены", — сообщили изданию в пресс-службе областного СУ СКР.