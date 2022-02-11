В Красноярском крае школьник погиб от удара током, заряжая iPhone китайским проводом

14-летний школьник из Сосновоборска погиб от удара током во время зарядки телефона. Об этом сообщает Управление СК по Красноярскому краю и Хакасии. Когда мальчика нашли мёртвым, он сидел на диване, прислонясь спиной к батарее отопления, и держал в руках подключённый к сети iPhone 5S.

"В какой-то момент ребёнок получил удар электрическим током и потерял сознание. Через несколько минут по вызову прибыли врачи, однако, несмотря на проведённые реанимационные мероприятия, мальчика спасти не удалось", — сообщили в ведомстве.

По данным kp.ru, рассматривается версия, что всему виной некачественный провод, который использовался для зарядки старенького телефона. Он был "неродным", а сам гаджет мальчик купил с рук накануне трагического происшествия.