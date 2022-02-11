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В Красноярском крае школьник погиб от удара током, заряжая iPhone китайским проводом

Когда мальчика нашли мёртвым, он сидел на диване, прислонясь спиной к батарее отопления, и держал в руках подключённый к сети гаджет, который он купил с рук накануне происшествия.

11 февраля, 11:43
<p>Тот самый телефон, который был в руках у погибшего ребёнка. Фото <strong style="font-weight: bold;">©</strong><a href="https://krk.sledcom.ru/news/item/1654968/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> СК по Красноярскому краю</a></p>

Тот самый телефон, который был в руках у погибшего ребёнка. Фото © СК по Красноярскому краю

14-летний школьник из Сосновоборска погиб от удара током во время зарядки телефона. Об этом сообщает Управление СК по Красноярскому краю и Хакасии. Когда мальчика нашли мёртвым, он сидел на диване, прислонясь спиной к батарее отопления, и держал в руках подключённый к сети iPhone 5S.

"В какой-то момент ребёнок получил удар электрическим током и потерял сознание. Через несколько минут по вызову прибыли врачи, однако, несмотря на проведённые реанимационные мероприятия, мальчика спасти не удалось", сообщили в ведомстве.

По данным kp.ru, рассматривается версия, что всему виной некачественный провод, который использовался для зарядки старенького телефона. Он был "неродным", а сам гаджет мальчик купил с рук накануне трагического происшествия.

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Ранее Лайф писал, как в Нижнем Тагиле девятилетний мальчик погиб от удара током, когда задел внешний блок кондиционера на стене магазина. Оказалось, что при установке антивандальной решётки на внешний блок кондиционера рабочий пробил саморезом питающий кабель устройства, что в итоге и привело к трагедии.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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