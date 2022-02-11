НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Врач Павлова оценила вывод израильских учёных о связи лишнего веса и антител к ковиду

Эксперт напомнила о статистике, согласно которой люди с избыточной массой тела болеют тяжелее.

11 февраля, 11:40

Фото © Pixabay

Израильские учёные заявили, что переболевшие ковидом пациенты с ожирением имеют больше антител. Врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат медицинских наук, автор телеграм-канала "Доктор Павлова" Зухра Павлова считает, что это заявление сложно объяснить с медицинской точки зрения.

"Абсолютно непонятное для меня заявление. Всем известно, и статистика многократно это подтвердила, что люди с избыточной массой тела болеют тяжелее и у них выше риски летального исхода. Поэтому говорить о том, что они более защищены, это странно", — рассказала она в интервью "Радио Sputnik".

Доктор считает, что заявление израильских учёных — неправильная интерпретация или не совсем правильно полученные данные. Она рассказала о таком явлении, как "напряжённый иммунитет". Он появляется, когда человек всё время сталкивается с коронавирусной инфекцией и его иммунитет всё время подбрасывает антитела. В этот момент в организме поддерживается высокий уровень защиты. Но у людей с избыточной массой тела есть ещё один фронт воспаления — в жировой ткани, и иммунная система уже находится в перенапряжении. Поэтому говорить о том, что жировая ткань больше защищает, было бы неправильно, добавила Павлова.

Канадские учёные связали лишний вес со снижением интеллекта

Канадские учёные связали лишний вес со снижением интеллекта

Напомним, израильские учёные заявили, что переболевшие ковидом с лишним весом имеют больше антител. Своё исследование специалисты намерены представить на Европейском конгрессе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний, который пройдёт в Лиссабоне в апреле.

Авторы
Оксана Попова
Оксана Попова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1