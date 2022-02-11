Врач Павлова оценила вывод израильских учёных о связи лишнего веса и антител к ковиду

"Абсолютно непонятное для меня заявление. Всем известно, и статистика многократно это подтвердила, что люди с избыточной массой тела болеют тяжелее и у них выше риски летального исхода. Поэтому говорить о том, что они более защищены, это странно", — рассказала она в интервью "Радио Sputnik ".

Доктор считает, что заявление израильских учёных — неправильная интерпретация или не совсем правильно полученные данные. Она рассказала о таком явлении, как "напряжённый иммунитет". Он появляется, когда человек всё время сталкивается с коронавирусной инфекцией и его иммунитет всё время подбрасывает антитела. В этот момент в организме поддерживается высокий уровень защиты. Но у людей с избыточной массой тела есть ещё один фронт воспаления — в жировой ткани, и иммунная система уже находится в перенапряжении. Поэтому говорить о том, что жировая ткань больше защищает, было бы неправильно, добавила Павлова.