Канадские учёные связали лишний вес со снижением интеллекта

Лишний вес ухудшает работу памяти и ума человека независимо от влияния на уровень сахара в крови и работу кровеносных сосудов мозга. Соответствующее исследование описано в журнале JAMA Open Network.

Группа медиков под руководством профессора канадского Университета Макмастерa в Гамильтоне Сони Ананд открыла первые свидетельства влияния ожирения как такового на ухудшение памяти и остроты ума человека. Канадские учёные совместно с коллегами из Европы сделали такой вывод в результате наблюдений за поведением свыше девяти тысяч жителей Канады, участвующих в двух разных долгосрочных мониторинговых проектах.

"Наши наблюдения показали, что лишний вес сам по себе ассоциируется со снижением остроты ума и памяти без учёта того, как он влияет на работу сосудов мозга и его метаболизм. В частности, самые тучные добровольцы справлялись с тестами на сообразительность так, как будто они были старше своих худых сверстников примерно на три года", — рассказали учёные.

Специалисты постоянно отслеживали уровень интеллекта добровольцев, состояние тканей и сосудов мозга при помощи МРТ, а также взвешивали и определяли долю жира в их организме. Выяснилось, что лишний вес сам по себе отрицательно влияет на работу памяти и ума человека независимо от наличия гипертонии, диабета и прочих хронических болезней, связанных с ожирением.

В среднем повышение доли жира в организме на 9% снижало результаты добровольцев в тесте на остроту ума, как если бы они дополнительно старели на один год. Даже самые молодые участники исследования с экстремальными формами ожирения проходили тесты так, будто были на три года старше самых худых добровольцев. Результаты характерны как для людей с высоким уровнем образования и достатка, так и для малообразованных и малоимущих. По мнению учёных, результаты исследования говорят о том, что массовая борьба с лишним весом не только снизит частоту развития диабета и гипертонии, но и потенциально защитит людей от раннего угасания их ума.