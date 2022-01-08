Эндокринолог Калинчев назвал бодипозитив рекламой ожирения

Идея бодипозитива является одной из причин ожирения. Об этом заявил врач — эндокринолог-диетолог Алексей Калинчев.

"Ожирение помолодело. К сожалению, во всём мире эту тему не любят поднимать. А бодипозитив, который во всём мире набирает обороты, — это, по сути, реклама ожирения. С бодипозитивом никто бороться не хочет. У нас, как и во всём мире, у 60% населения лишний вес, у 20% — ожирение", — заявил Алексей Калинчев в беседе с Ura.ru.

В свою очередь, диетолог Анжелика Дюваль добавила, что главной причиной ожирения не только в России, но и во всём мире является малая подвижность населения. Это, по её словам, приводит к застою в организме, несмотря на питание.

"Мы можем дойти до одного огурца в день, но если мы при этом не повышаем свою физическую активность, то мало того что идёт набор веса, но и происходят застои в организме", — подчеркнула она.