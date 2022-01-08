Посол Антонов заявил о противоречии расширения НАТО принципам неделимости безопасности в Европе

Расширение Североатлантического альянса на восток противоречит коллективно согласованному принципу неделимости безопасности в Европе. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

"Расширение НАТО на восток противоречит общему и коллективно согласованному принципу неделимости безопасности в Европе. Сам трансатлантический блок — это рудимент холодной войны", — подчеркнул посол в интервью журналу Newsweek, вырезки из которого приводит российское диппредставительство на своей странице в "Фейсбуке".