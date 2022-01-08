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Посол Антонов заявил о противоречии расширения НАТО принципам неделимости безопасности в Европе

По его мнению, сам альянс является рудиментом холодной войны и это вызывает обеспокоенность со стороны России.

8 января, 00:51

Посол России в США Анатолий Антонов © ТАСС / Денис Акишев

Расширение Североатлантического альянса на восток противоречит коллективно согласованному принципу неделимости безопасности в Европе. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

"Расширение НАТО на восток противоречит общему и коллективно согласованному принципу неделимости безопасности в Европе. Сам трансатлантический блок — это рудимент холодной войны", подчеркнул посол в интервью журналу Newsweek, вырезки из которого приводит российское диппредставительство на своей странице в "Фейсбуке".

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Лайф напоминает, Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. Переговоры РФ и США должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО. 7 января главы МИД стран — членов альянса согласовали "предстоящие диалоговые форматы с Москвой", а генсек организации Столтенберг заявил, что НАТО готово выслушать озабоченности России относительно безопасности, однако альянс не исключает, что диалог может провалиться.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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