Столтенберг заявил, что НАТО готово выслушать обеспокоенности России
Генсек при этом добавил, что одновременно с диалогом альянс продолжит укреплять оборону.
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НАТО готово выслушать озабоченности России относительно безопасности, однако альянс не исключает, что диалог может провалиться. Об этом генсек блока Йенс Столтенберг заявил по итогам видеоконференции глав МИД стран НАТО.
"Мы всегда готовы выслушать обеспокоенности России, и мы готовы найти политический путь вперёд. Но для того чтобы был значимый диалог, необходимо снять сомнения относительно действий России... НАТО будет вести диалог с Россией, но мы должны быть подготовлены и к тому, что он может быть провален", — отметил генсек.
В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что на прошедшей 7 января видеоконференции министры иностранных дел стран альянса согласовали "предстоящие диалоговые форматы с Москвой" и подготовили заседание Совета Россия — НАТО.
"Для нас ясно: диалог должен происходить на основе ключевых принципов европейской системы безопасности", — подчеркнула Бербок.
Напомним, Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. В нём Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО.
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