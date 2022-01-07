Столтенберг заявил, что НАТО готово выслушать обеспокоенности России

НАТО готово выслушать озабоченности России относительно безопасности, однако альянс не исключает, что диалог может провалиться. Об этом генсек блока Йенс Столтенберг заявил по итогам видеоконференции глав МИД стран НАТО.

"Мы всегда готовы выслушать обеспокоенности России, и мы готовы найти политический путь вперёд. Но для того чтобы был значимый диалог, необходимо снять сомнения относительно действий России... НАТО будет вести диалог с Россией, но мы должны быть подготовлены и к тому, что он может быть провален", — отметил генсек.