Главы МИД НАТО по итогам экстренной конференции призвали к диалогу с Россией

Главы МИД стран НАТО по итогам экстренной конференции призвали к диалогу, дипломатии и деэскалации в отношениях с Россией. Об этом в "Твиттере" заявило постпредство США при альянсе.

"Министры иностранных дел подтвердили наше единство в ответ на агрессию России против Украины на сегодняшней внеочередной сессии. В преддверии предстоящего заседания Совета Россия — НАТО они подчеркнули необходимость дипломатии, диалога и деэскалации", — говорится в сообщении.