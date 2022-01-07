Главы МИД НАТО по итогам экстренной конференции призвали к диалогу с Россией
При этом министры подтвердили "единство в ответ на "агрессию" России в отношении Украины.
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Главы МИД стран НАТО по итогам экстренной конференции призвали к диалогу, дипломатии и деэскалации в отношениях с Россией. Об этом в "Твиттере" заявило постпредство США при альянсе.
"Министры иностранных дел подтвердили наше единство в ответ на агрессию России против Украины на сегодняшней внеочередной сессии. В преддверии предстоящего заседания Совета Россия — НАТО они подчеркнули необходимость дипломатии, диалога и деэскалации", — говорится в сообщении.
Напомним, Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. В нём Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО.
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