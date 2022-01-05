Грушко заявил, что Россия рассчитывает на конкретные результаты от переговоров с НАТО

Россия рассчитывает на конкретные результаты от переговоров с НАТО по гарантиям безопасности. Замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил, что Москве нужен предметный и оперативный разговор, поскольку этого требует ситуация.

По его словам, трудно определить, сколько встреч для переговоров с НАТО будет достаточно: двух, трёх или четырёх — "это гадание на кофейной гуще".