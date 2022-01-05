Грушко заявил, что Россия рассчитывает на конкретные результаты от переговоров с НАТО
Москве нужен итог, который реально улучшит ситуацию в сфере военной безопасности в Европе.
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Россия рассчитывает на конкретные результаты от переговоров с НАТО по гарантиям безопасности. Замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил, что Москве нужен предметный и оперативный разговор, поскольку этого требует ситуация.
По его словам, трудно определить, сколько встреч для переговоров с НАТО будет достаточно: двух, трёх или четырёх — "это гадание на кофейной гуще".
"Конечно, во главу угла мы ставим достижение конкретных результатов, а именно принятие решения, которое реально улучшает ситуацию в сфере военной безопасности в Европе. Мы не будем вести переговоры ради переговоров", — указал Грушко в беседе с РИА "Новости".
Напомним, Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности. В нём Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности должны пройти 10 января, а через два дня, 12 января, должны состояться переговоры с НАТО.
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