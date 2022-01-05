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США отказались обсуждать с Россией в Женеве судьбу НАТО

В Госдепе заявили, что не намерены говорить о своих союзниках без их присутствия за столом переговоров.

4 января, 21:01
<p>© Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/nato/51737651574/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nato</a></p>

© Flickr / nato

Делегация США не намерена на переговорах в Женеве 10 января по вопросу гарантий безопасности обсуждать темы, касающиеся НАТО или относящиеся исключительно к ситуации в Европе. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Что касается взаимодействия с Россией в контексте диалога по стратегической стабильности, то мы не будем обсуждать вопросы, касающиеся НАТО, вопросы, касающиеся исключительно Европы", — сказал Прайс на брифинге.

По его словам, США готовы обсуждать "относительно узкий набор двусторонних вопросов". Это будут по большей части те темы, которые ранее уже поднимались в рамках диалога по стратегической стабильности.

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Прайс добавил, что США не хотят обсуждать с Россией вопросы, касающиеся союзников, когда их самих не будет за столом переговоров. Он напомнил, что после встречи в формате Россия — США состоятся переговоры Россия — НАТО и Россия — ОБСЕ.

Как сообщал Лайф, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг озвучил повестку заседания Совета Россия — НАТО. На мероприятии МИД РФ будет представлять замглавы ведомства Александр Грушко.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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