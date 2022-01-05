США отказались обсуждать с Россией в Женеве судьбу НАТО

Делегация США не намерена на переговорах в Женеве 10 января по вопросу гарантий безопасности обсуждать темы, касающиеся НАТО или относящиеся исключительно к ситуации в Европе. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Что касается взаимодействия с Россией в контексте диалога по стратегической стабильности, то мы не будем обсуждать вопросы, касающиеся НАТО, вопросы, касающиеся исключительно Европы", — сказал Прайс на брифинге.

По его словам, США готовы обсуждать "относительно узкий набор двусторонних вопросов". Это будут по большей части те темы, которые ранее уже поднимались в рамках диалога по стратегической стабильности.

Прайс добавил, что США не хотят обсуждать с Россией вопросы, касающиеся союзников, когда их самих не будет за столом переговоров. Он напомнил, что после встречи в формате Россия — США состоятся переговоры Россия — НАТО и Россия — ОБСЕ.