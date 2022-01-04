Коалиция во главе с США нанесла удары на востоке Сирии
Утверждается, что это был ответ на угрозу безопасности в районе военной базы Green Village.
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Международная коалиция под руководством США нанесла удары по нескольким огневым позициям в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Об этом заявили её представители РИА "Новости".
"Начиная примерно с 15:40 сегодняшнего дня силы коалиции осуществляли наблюдение за несколькими площадками запуска ракет непрямого действия, которые представляли неминуемую угрозу в окрестностях Green Village (военная база. — Прим. Лайфа) в Сирии", — заявили в коалиции.
Там утверждают, что действовали в рамках самообороны. Целью ударов было устранение угроз. Кому именно принадлежали упомянутые огневые позиции, не уточняется. В коалиции "оставили за собой право защищать себя и партнёров перед лицом любой угрозы".
Как сообщал Лайф ранее, по данным The New York Times, США скрыли информацию об авиаударах в Сирии, унёсших жизни мирных жителей. По данным журналистов, силы возглавляемой Америкой коалиции с помощью бульдозера сровняли место атаки с землёй и не уведомили о случившемся высшее руководство.
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