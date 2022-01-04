Коалиция во главе с США нанесла удары на востоке Сирии

Международная коалиция под руководством США нанесла удары по нескольким огневым позициям в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Об этом заявили её представители РИА "Новости".

"Начиная примерно с 15:40 сегодняшнего дня силы коалиции осуществляли наблюдение за несколькими площадками запуска ракет непрямого действия, которые представляли неминуемую угрозу в окрестностях Green Village (военная база. — Прим. Лайфа) в Сирии", — заявили в коалиции.

Там утверждают, что действовали в рамках самообороны. Целью ударов было устранение угроз. Кому именно принадлежали упомянутые огневые позиции, не уточняется. В коалиции "оставили за собой право защищать себя и партнёров перед лицом любой угрозы".